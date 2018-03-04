Максимович - в стартовом составе "Спартака" на дерби с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут в обороне у красно-белых сыграет арендованный у "Наполи" Никола Максимович. Для 26-летнего серба эта игра станет первой в премьер-лиге.
Полностью заявка "Спартака" на дерби выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Селихов - Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров - Самедов, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Промес - Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Щербаков, Рассказов, Ананидзе, Бакаев, Мельгарехо, Ханни, Пашалич, Игнатов, Роша.
‼️ Наш состав ‼️– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 марта 2018 г.
⚽️ #ЛокомотивСпартак #Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/zLy1iL32Px
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Митяй 71
Главное кутепов на поле, он полюбому нам поможет, пару штук себе как обычно привезет.
16:22
Фили
Саше Самедову надо реабелитироваться за первый матч)ждем по системе гол+пас минимум 3 бала)
15:30