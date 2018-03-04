Максимович - в стартовом составе "Спартака" на дерби с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут в обороне у красно-белых сыграет арендованный у "Наполи" Никола Максимович. Для 26-летнего серба эта игра станет первой в премьер-лиге.

Полностью заявка "Спартака" на дерби выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Селихов - Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров - Самедов, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Промес - Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Щербаков, Рассказов, Ананидзе, Бакаев, Мельгарехо, Ханни, Пашалич, Игнатов, Роша.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"