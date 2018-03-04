15:26 | Футбол — РФПЛ

Максимович - в стартовом составе "Спартака" на дерби с "Локомотивом"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут в обороне у красно-белых сыграет арендованный у "Наполи" Никола Максимович. Для 26-летнего серба эта игра станет первой в премьер-лиге.

Полностью заявка "Спартака" на дерби выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Селихов - Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров - Самедов, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Промес - Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Щербаков, Рассказов, Ананидзе, Бакаев, Мельгарехо, Ханни, Пашалич, Игнатов, Роша.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

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23973 чел.
Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Митяй 71

Главное кутепов на поле, он полюбому нам поможет, пару штук себе как обычно привезет.

16:22

Фили

Саше Самедову надо реабелитироваться за первый матч)ждем по системе гол+пас минимум 3 бала)

15:30

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