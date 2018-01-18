Максимович с энтузиазмом смотрит на переход в "Спартак"

Защитник Никола Максимович с энтузиазмом смотрит на возможный переход в "Спартак", информирует Football Italia. Однако отмечается, что стороны еще далеки от конечно договоренности по трансферу - красно-белые лишь обозначили заинтересованность.

Ранее появилась информация, что "Спартак" в ближайшее время предложит 15 миллионов евро за 26-летнего серба. Также речь шла об аренде за 2 миллиона евро с последующей опцией выкупа за те же 15 миллионов евро. Кроме "Спартака" на игрока претендует "Сент-Этьен". "Наполи", как минимум, готов рассматривать вариант с арендой игрока, которого он приобрел у "Торино" за 25 миллионов евро.

Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 - на правах аренды). В этом сезоне защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу".

Отметим, что Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

Сайт transfermarkt.de оценивает сербского футболиста в 10 миллионов евро.

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