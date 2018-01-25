Максимович проходит медосмотр перед переходом в "Спартак". Фото

Защитник "Наполи" Никола Максимович может стать игроком "Спартака". Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал фотографии 26-летнего игрока, который проходит медосмотр в московском клубе. Ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт.

Напомним, что Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в четыре матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу". Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.