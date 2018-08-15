Максименко, Рассказов и Ломовицкий навестили госпитализированного Парамонова

Молодые игроки "Спартака" Александр Максименко, Николай Рассказов и Александр Ломовицкий после тренировки навестили в больнице старейшего ветерана красно-белых – 93-летнего Алексея Парамонова, сообщает пресс-служба клуба. В настоящее время олимпийский чемпион Мельбурна находится в тяжелом состоянии.

"Алексей Александрович искренне обрадовался такому визиту и теплым словам в свой адрес, а в ответ пожелал молодому поколению красно-белых стать достойными продолжателями победных традиций "Спартака", – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, что в составе "Спартака" Парамонов провел 13 сезонов (с 1947 по 1959 год), в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. Он четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, двукратный серебряный призер чемпионатов СССР, трехкратный бронзовый призер чемпионатов СССР, двукратный финалист Кубка СССР. В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в составе сборной Москвы – победителем Спартакиады народов СССР 1956 года.