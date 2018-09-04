Максименко рассказал, кто главный юморист в "Спартаке"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, который был вызван в состав молодежной сборной России на контрольную игру с Египтом (7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы—2019 U21 c Сербией (11 сентября), ответил на вопросы болельщиков в эфире VK-Life. Голкипер рассказал об атмосфере в команде и пожелал удачи Квинси Промесу, который перешел в состав "Севильи".

- С кем общаетесь больше всего в клубе?

-У нас коммуникабельная команда. Общаюсь со всеми, мы можем пошутить, подкототь друг друга. Но ближе всего - наверное с молодыми ребятами из Академии.

- Кто в "Спартаке" главный юморист?

- Джикия – веселый парень. Андрей Ещенко тоже может смешно подколоть. Эти две персоны всегда жизнерадостные.

- Не устаете от футбола?

- Мы гуляем в парках, квесты проходим. В приставку играем – это наш спаситель. Играем в футбол, хоккей, баскетбол. Раньше еще играл в большой теннис – и в жизни тоже.

- Как оцениваете уход Промеса?

- Мы – команда, которая не зависит от одного игрока. Сейчас в составе есть молодежь. Он был не один год лидером нашей команды. Уход в Европу – шаг вверх. Могу только пожелать ему удачи.

- В какой клуб вы бы перешли?

- Вообще мне нравится "Барселона", но я бы хотел поиграть в АПЛ.