Максименко рассказал, кто главный юморист в "Спартаке"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, который был вызван в состав молодежной сборной России на контрольную игру с Египтом (7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы—2019 U21 c Сербией (11 сентября), ответил на вопросы болельщиков в эфире VK-Life. Голкипер рассказал об атмосфере в команде и пожелал удачи Квинси Промесу, который перешел в состав "Севильи".
- С кем общаетесь больше всего в клубе?
-У нас коммуникабельная команда. Общаюсь со всеми, мы можем пошутить, подкототь друг друга. Но ближе всего - наверное с молодыми ребятами из Академии.
- Кто в "Спартаке" главный юморист?
- Джикия – веселый парень. Андрей Ещенко тоже может смешно подколоть. Эти две персоны всегда жизнерадостные.
- Не устаете от футбола?
- Мы гуляем в парках, квесты проходим. В приставку играем – это наш спаситель. Играем в футбол, хоккей, баскетбол. Раньше еще играл в большой теннис – и в жизни тоже.
- Как оцениваете уход Промеса?
- Мы – команда, которая не зависит от одного игрока. Сейчас в составе есть молодежь. Он был не один год лидером нашей команды. Уход в Европу – шаг вверх. Могу только пожелать ему удачи.
- В какой клуб вы бы перешли?
- Вообще мне нравится "Барселона", но я бы хотел поиграть в АПЛ.
- Барселона (Футбол)
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- Севилья
- Андрей Ещенко
- Квинси Промес
- Александр Максименко
- Георгий Джикия