Максименко рассказал, какой вопрос задаст Федуну

Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопросы блица "СЭ".

- Эмираты или Катар?

- Эмираты.

- Две тренировки в день или одна, но очень жесткая?

- Две.

- Лучшее место на земле?

- Ростов-на-Дону.

- Левый берег Дона или Правый?

- Левый.

- Раки или суши?

- Раки.

- Финал Кубка России. Красная карточка лучшему форварду или пенальти в ваши ворота?

- Пенальти в мои ворота.

- Представьте, что на вас выбегает Месси, и можно выбрать одного защитника, кто оказался бы перед ним. Кто это будет?

- Мамин!

- Оказавшись перед Леонидом Федуном, что ему скажете?

- "Здравствуйте, как у вас дела? " (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью Александра Максименко – здесь