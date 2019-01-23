Максименко рассказал, какой вопрос задаст Федуну

Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопросы блица "СЭ".
- Эмираты или Катар?
- Эмираты.
- Две тренировки в день или одна, но очень жесткая?
- Две.
- Лучшее место на земле?
- Ростов-на-Дону.
- Левый берег Дона или Правый?
- Левый.
- Раки или суши?
- Раки.
- Финал Кубка России. Красная карточка лучшему форварду или пенальти в ваши ворота?
- Пенальти в мои ворота.
- Представьте, что на вас выбегает Месси, и можно выбрать одного защитника, кто оказался бы перед ним. Кто это будет?
- Мамин!
- Оказавшись перед Леонидом Федуном, что ему скажете?
- "Здравствуйте, как у вас дела? " (Дмитрий Зеленов)
Полное интервью Александра Максименко – здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-vratarya-spartaka-aleksandra-maksimenko-o-zvezdnoy-bolezni-blagodarnosti-karrere-i-otstavanii-ot-zenita-v-rpl-1503877/