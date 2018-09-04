Максименко - о пропущенном голе в матче с "Динамо": "Хотелось убежать со стадиона, чтоб меня никто не видел"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, который был вызван в состав молодежной сборной России на контрольную игру с Египтом (7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы—2019 U21 c Сербией (11 сентября), ответил на вопросы болельщиков в эфире VK-Life. Голкипер рассказал о том, что чувствовал после пропущенного гола в матче 5-го тура РПЛ против "Динамо".

Защитник Владимир Рыков забил невероятный мяч в ворота Максименко. При счете 0:2 на 82-й минуте встречи динамовец со своей половины поля увидел, что голкипер красно-белых далеко вышел от ворот и пробил.

- В первые минуты мне хотелось убежать со стадиона, чтоб меня никто не видел, - сказал Максименко в эфире VK-Life. - Это обидный гол. Я подобные видел только по телевизору, а теперь это происходит со мной. Был ком в горле. Первые минуты было тяжело. На следующий день я уже успокоился, отпустил эту ситуацию и уже готовился к следующей игре. Теперь все перевожу в шутку. Теперь Володе Рыкову подписка в Инстаграме обеспечена.

Этот гол по-прежнему является первым и единственным для голкипера "Спартака" в текущем сезоне чемпионата России.