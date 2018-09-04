Максименко - о предстоящем матче с ЦСКА: "Это мечта. Жду-не дождусь дерби"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко, который был вызван в молодежную сборную России на контрольную игру с Египтом (7 сентября) и отборочный матч чемпионата Европы-2019 U21 c Сербией (11 сентября), ответил на вопросы болельщиков в эфире VK-Life. Футболист поделился, что с нетерпением ждет матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА, а также рассказал, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев был его детским кумиром.

-Ваш кумир в детстве?

-Игорь Акинфеев, как у всех вратарей в детстве. Я всегда за ним наблюдал.

- Что вы думаете о дерби с ЦСКА?

- Об этой игре я мечтал с тех пор, как только попал в "Спартак". Это главное дерби страны. Поучаствовать в нем - дорогого стоит. Жду-не дождусь этой игры. Но пока я нахожусь в расположении в сборной, затем нужно готовиться к игре с "Ахматом", а потом уже ЦСКА. Но если говорить в общем, то это главное дерби страны. И это просто мечта.

- Вы были на дерби в качестве болельщика?

-Нет, не был.