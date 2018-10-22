Максименко и Тимофеев поблагодарили Карреру

Вратарь "Спартака" Александр Максименко и полузащитник команды Артем Тимофеев поблагодарили бывшего главного тренера команды Массимо Карреру за совместную работу. Сегодня, 22 октября, красно-белые объявили об отставке Карреры.

- Grazie (спасибо), мистер, - написал Максименко.

- Спасибо за все, мистер! Рад был работать под вашим руководством!, - отметил Тимофеев.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

"Еще увидимся..." Игроки "Спартака" благодарят Карреру