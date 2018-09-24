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Максименко готов играть в "Спартаке" до конца карьеры бесплатно

14 августа 2018 года. Москва. "Спартак" (Москва) - ПАОК (Салоники). Вратарь Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
14 августа 2018 года. Москва. "Спартак" (Москва) - ПАОК (Салоники). Вратарь Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Вратарь Александр Максименко в интервью шоу "КраСава" рассказал о своих действиях, если "Спартак" предложит ему пожизненный контракт.

- Готов играть бесплатно. Это же родное (бьет себя по груди. - Прим. "СЭ"), - заявил 20-летний вратарь.

По словам Максименко, его жизнь никак не изменилась после того, как он стал основным вратарем красно-белых. 

- Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен, - добавил Максименко.

Вратарь в нынешнем чемпионате России провел восемь матчей и пропустил четыре мяча.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=j86HsUlYlns&t=193s

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