Максименко готов играть в "Спартаке" до конца карьеры бесплатно

Вратарь Александр Максименко в интервью шоу "КраСава" рассказал о своих действиях, если "Спартак" предложит ему пожизненный контракт.

- Готов играть бесплатно. Это же родное (бьет себя по груди. - Прим. "СЭ"), - заявил 20-летний вратарь.

По словам Максименко, его жизнь никак не изменилась после того, как он стал основным вратарем красно-белых.

- Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен, - добавил Максименко.

Вратарь в нынешнем чемпионате России провел восемь матчей и пропустил четыре мяча.

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