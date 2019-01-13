Максим Володько: "РПЛ - очень высокий уровень. Это веха в моей карьере"

Новичок "Арсенала" Максим Володько отметил, что переход в тульский клуб много значит для него. 26-летний полузащитник на протяжении всей карьеры выступал за БАТЭ.
– Значит многое. В карьере это мой первый переход, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Володько. - Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере.
– Что раньше знали об "Арсенале"?
– Только то, что здесь играет мой хороший товарищ по БАТЭ Анри Хагуш (смеется). Но если серьезно, то статус клуба РПЛ говорит сам за себя. Будет время, с историей клуба и городом познакомлюсь поближе.
– Как прошла первая тренировка в новой команде?
– Волновался немного. Завтра меня ждет традиционная процедура – пройти через коридор игроков. Но все в порядке. Ребята меня отлично приняли, я влился в коллектив.
– Ваша оптимальная позиция на поле?
– Левый защитник или левый полузащитник.
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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/maksim-volodko-v-arsenale-/