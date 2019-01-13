Максим Володько: "РПЛ - очень высокий уровень. Это веха в моей карьере"

Новичок "Арсенала" Максим Володько отметил, что переход в тульский клуб много значит для него. 26-летний полузащитник на протяжении всей карьеры выступал за БАТЭ.

– Значит многое. В карьере это мой первый переход, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Володько. - Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере.

– Что раньше знали об "Арсенале"?

– Только то, что здесь играет мой хороший товарищ по БАТЭ Анри Хагуш (смеется). Но если серьезно, то статус клуба РПЛ говорит сам за себя. Будет время, с историей клуба и городом познакомлюсь поближе.

– Как прошла первая тренировка в новой команде?

– Волновался немного. Завтра меня ждет традиционная процедура – пройти через коридор игроков. Но все в порядке. Ребята меня отлично приняли, я влился в коллектив.

– Ваша оптимальная позиция на поле?

– Левый защитник или левый полузащитник.