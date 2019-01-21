Максим Володько: "Мог перейти в "Оренбург". Почему не сложилось? Не скажу"

Новичок "Арсенала" защитник Максим Володько рассказал клубной пресс-службе туляков, что изначально должен был перейти в "Оренбург".
– На самом деле все было решено уже давно. И даже была определенность с клубом, правда, не с "Арсеналом", а с другим. Но в последний момент все поменялось, и в итоге я перебрался в тульскую команду.
– Речь же об "Оренбурге", не так ли? Так почему все поменялось?
– Да, был вариант с переходом именно в этот клуб. Почему поменялось? К сожалению, сказать не могу. Да это уже не так и важно, теперь я игрок "Арсенала", – приводит слова Володько официальный сайт "Арсенала".
Дополнительная информация
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/maksim-volodko-berkhamov-legko-mog-by-stat-stendaperom-i-vystupat-na-televidenii/
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