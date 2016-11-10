Максим Тишкин: "Долги перед игроками в "Мордовии" - миллионы"

Защитник "Томи" Максим Тишкин, в минувшем сезоне выступавший за "Мордовию", в интервью "СЭ" рассказал про ситуацию с долгами в саранском клубе. По его словам, задолженность перед всеми игроками составляет порядка трех месяцев.

– Как обстоят дела с долгами "Мордовии"?

– Остались с прошлого сезона, хотя руководство клуба и глава республики Владимир Волков постоянно говорили, что все будет хорошо, кормили завтраками. Мы понимали, входили в положение и ждали. Прошло полгода как покинул Саранск, но денег нет до сих пор.

– Что конкретно говорил Волков?

– Он заходил в раздевалку, когда у нас еще был шанс остаться в премьер-лиге. Сказал, что все долги будут погашены до 10 июня. Нас попросили не подавать бумаг в РФС. Мы пошли на поводу, поверили словам, отнеслись к ситуации по-человечески. Хотя могли бы написать заявление, после чего "Мордовии" не выдали бы лицензию на новый сезон.

Такое ощущение, что со стороны "Мордовии" решили замять ситуацию. Палата по разрешению споров удовлетворяет наши просьбы, закрывает им заявку, но повлиять на выплаты не может.

– Когда вам платили в последний раз?

– За февраль, а когда конкретно, точно не помню, по-моему, в конце апреля.

– Так у всех футболистов или все индивидуально?

– У всех за три месяца.

– Большая сумма?

– Думаю, миллионы. Все-таки зарплаты в премьер-лиге достаточно высокие у футболистов среднего возраста и выше.