Максим Шацких: "Не знаю, почему не подошел "Спартаку". Романцев со мной не общался"

Бывший форвард киевского "Динамо", тренер команды Максим Шацких рассказал, почему он ранее не перешел в "Спартак" и "Зенит".

– Почему я не подошел "Спартаку", мне неведомо. Потому что за всё то время, что я был на просмотре в этом клубе, со мной никто не общался. Вообще не было никакого общения. Это при том, что я прошел со "Спартаком" три полноценных сбора. Тогда красно-белых тренировал Олег Романцев, а одним из его помощников был Вячеслав Грозный. Но ни они, ни другие тренеры "Спартака" ни разу со мной не общались. И я, и другие потенциальные новички все тренировки проводили фактически отдельно. Когда после третьего сбора мы вернулись в Москву, мне просто купили билет домой. На этом мое пребывание в "Спартаке" и закончилось. Никто ничего мне так и не объяснил, - цитирует Шацких "Динамо" Киев от Шурика

– Обидно было?

– Дело не в обиде. Я просто не люблю, когда со мной не общаются. По крайней мере, можно было хоть раз уделить мне несколько минут, объяснить, чего мне хватает, в каком направлении необходимо двигаться.

– А с "Зенитом" почему не сложилось?

– В "Зените" все было наоборот – тут уже я сам уехал. В этом клубе на просмотре я был дважды. Первый раз – при Бышовце, второй раз – при Давыдове. Просто не легла душа к этой команде, к этому городу. Давыдов, кстати, это очень точно прочувствовал. Может, я постоянно попадал в Питер, когда там было как-то серо, уныло, кругом снег. Сам антураж города, его климат как-то меня отталкивали. Закончилось всё тем, что в паузе между сборами я отпросился домой, но уже тогда понимал, что обратно не вернусь. А Давыдов – ни в какую! Не хотел отпускать, и все тут. Видимо, повторюсь, всё почувствовал. В конце концов, меня, конечно, отпустили. Так что с "Зенитом" история такая, что это просто оказалось не мое. Как вернулся домой, сразу попросил своего агента вариант с этим клубом не рассматривать.

До перехода в киевское "Динамо" Максим Шацких выступал за "Балтику". В составе "Динамо" он шесть раз стал чемпионом Украины и пять раз выиграл Кубок страны.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь