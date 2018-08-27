Максим Ромащенко: "Динамо" в дерби не хватило времени на спасение"

Бывший полузащитник "Динамо" Максим Ромащенко сказал, что бело-голубые в дерби со "Спартаком" (1:2) во встрече 5-го тура чемпионата России сыграли в рамках своих возможностей. По его мнению, соперник владел преимуществом почти весь матч.

– Игра для "Динамо" складывалась очень тяжело, – цитируют "Известия" Ромащенко. – Преимущество "Спартака" было ощутимо с первой минуты и практически до конца второго тайма. После забитого гола у динамовцев появился призрачный шанс на спасение матча, но времени не хватило. Команда Дмитрия Хохлова сыграла в рамках своих возможностей, а противостоять красно-белым на выезде всегда непросто.

Чудесные "стандарты" и ляп Максименко. Как "Спартак" обыграл "Динамо"