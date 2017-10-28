Максим Проничев: "Зенит" предлагал новый контракт, но я не видел развития"

Бывший нападающий "Зенита" Максим Проничев отметил, что он решил переехать в Германию, так как там он чувствует себя как дома. 19-летний утболист в октябре подписал контракт с "Гертой".

- Подписал контракт с "Гертой" по схеме "1+1", - цитирует "Спорт День за Днем" Проничева. - В первую очередь мне хотелось вернуться в Европу. Я провел уже три игры, в новом коллективе чувствую себя комфортно. Это мой второй дом. Многих ребят знаю, к тому же я родился в Германии и не испытываю никаких бытовых трудностей. Здесь мой дом, друзья, родители. Все хорошо.

Скажу так: оставаться в России смысл был только в том случае, если бы заиграл в основном составе одного из топ-клубов. Я мог продолжать играть в ФНЛ, однако в таком случае вернуться в Германию было бы сложно. Возможно, перейдя в "Герту", я сделал шаг назад, но именно этот год для меня определяющий. Сейчас важно продемонстрировать свои лучшие качества, в следующем сезоне сделать два-три шага вперед. Я играю в Германии для того, чтобы быть на виду в Европе, где, к сожалению, за "Зенитом-2" не следят. Уверен, я поступил правильно.

"Зенит" предлагал новый контракт, но во второй команде не видел своего дальнейшего развития. Были ли варианты с другими клубами Премьер-Лиги? Да, какие-то разговоры ходили. Однако я не мог долго ждать – нужно было как можно быстрее начать играть. Поэтому я здесь, в "Герте". Думаю, это лучше, нежели остался бы в России. Даже в РФПЛ.