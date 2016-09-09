Максим Митрофанов: "Зенит" попробует подписать новый контракт с Витселем"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов подчеркнул, что клуб попытается сохранить полузащитника Акселя Витселя. Хавбек этим летом был близок к уходу из клуба. Последним к нему интерес проявлял "Ювентус", однако сделка не была оформлена.

– Проблема в том, чтобы найти замену Витселю, не стояла, – цитирует life.ru Митрофанова. – Другой вопрос, что мы будем предпринимать попытки подписать новый контракт с этим футболистом, – цитирует life.ru Митрофанова. – Если не получится, это будет его выбор. Витселю нравились условия, которые мы ему предлагали. В результате Витсель сам в начале августа поговорил с главным тренером и решил оставшийся до истечения срока контракта сезон провести в "Зените". Не так важно, намеревался ли он подписать новый контракт. Аксель – профессионал и в любом случае будет выкладываться на поле на сто процентов. При таком раскладе искать футболиста на замену Витселю не имело смысла. Зачем перегружать платежную ведомость? Учитывая такую позицию футболиста, мы приняли решение приостановить переговоры и никого не приобретать конкретно на эту позицию. После чего за два дня до окончания трансферного окна он вдруг заговорил о "Ювентусе". Мы сразу сообщили и Витселю, и представителям "Ювентуса", что не против сделки по продаже футболиста.

Витсель прибыл в Турин и даже прошел медосмотр в "Ювентусе". Это как раз говорит о профессионализме "Зенита", ведь при принятии решения не было ни секунды задержки, связанной с оформлением перехода игрока. При этом мы сразу предупредили и "Ювентус", и Витселя, что, поскольку они не были конструктивны, мы еще раз просмотрим, какой клуб в сложившейся ситуации может отпустить нужного нам игрока и подписать согласованные ранее документы. До последнего вели переговоры с одним из футболистов, которого рассматривали в качестве замены Витселю, и клубом, в котором тот сейчас играет. Из-за цейтнота, возникшего не по нашей вине, все варианты отпали.