Максим Митрофанов: "У "Зенита" тоже есть претензии к судейству"

Гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов выразил мнение, что судейство в матче 9-го тура чемпионата России между питерцами и "Спартаком" (4:2) было неидеальным. По его мнению, арбитр встречи Сергей Иванов допускал ошибки в обе стороны.

- Могу сказать, что вопросы по судейству каждый тренер должен себе задавать, - цитирует ТАСС Митрофанова. - Но у нас тоже есть вопросы по судейству, потому что когда Жулиану держат за майку, Дзюбу постоянно цепляют и за это не дают желтые карточки - это неправильно. Если игрок уже имеет желтую карточку, это не дает оснований не давать ему вторую. Если это игроки "Спартака" и они защищены от удалений, тогда не знаю, мне кажется, это не совсем верно.

Арбитр давал играть, бороться, если ошибался, то в обе стороны.