20:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максим Митрофанов: "У "Зенита" тоже есть претензии к судейству"

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Гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов выразил мнение, что судейство в матче 9-го тура чемпионата России между питерцами и "Спартаком" (4:2) было неидеальным. По его мнению, арбитр встречи Сергей Иванов допускал ошибки в обе стороны.

- Могу сказать, что вопросы по судейству каждый тренер должен себе задавать, - цитирует ТАСС Митрофанова. - Но у нас тоже есть вопросы по судейству, потому что когда Жулиану держат за майку, Дзюбу постоянно цепляют и за это не дают желтые карточки - это неправильно. Если игрок уже имеет желтую карточку, это не дает оснований не давать ему вторую. Если это игроки "Спартака" и они защищены от удалений, тогда не знаю, мне кажется, это не совсем верно.

Арбитр давал играть, бороться, если ошибался, то в обе стороны.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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укк

еще до матча

21:46

укк

а вообще ожидал ничьи.

21:46

укк

О Чем это говорит?! В двух словах - ПРОПЛАЧЕННОЕ СУДЕЙСТВО.

21:44

машинист123рус

у ростова кстати тоже

21:41

rastasick

кб петухи не заметили, что бакэтти нужно было удалять на 70-й минуте за постоянные удары локтями - это честно,по масквабадски, а так - пусть ноют - на то они и телки дырявые

21:26

Супершвайни

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..========= Ты, главное, с Леонид Викторычем дуэтом песню пой "Заправлены в планшеты Космические карты, И штурман уточняет В последний раз маршрут." и считай рекорды-гинесса )))

21:26

Антитрезвый мастер

А как ты считаешь когда локтем по голове ? эта карточка ?тогда пакета надо было удалять. второе когда вне игры нету и сбивают Какурина выходящего один один это не миф о последней надежды? Ну тогда согласен ! Кришито нарушал. ну это судья до этого принятыми не правильно решениями позволил игрокам так играть недавая им карточки! Слабаки всегда обвиняют других в своих неудачах.

21:25

ТолькоТоронто

Вся эта шалупонь, которая просто заполонила страну под названием " МА НА ГЕ РЫ " просто должны идти на *** ! Офмсеый планктон а -ля Митрофанов убивает россиян

21:23

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Ни чего..Ростов вам добавит..и четвертое поражение подряд..И Алень снова у руля)))

21:22

Seraffim

Какой же он мерзкий! Честным питерским болельщикам, должно быть муторно от такой победы!

21:17

funyaka

Когда Дзюпа играл за Спартак, на нем свистели каждую борьбу, он и Карпин постоянно на это жаловались, а сейчас свистят в его пользу, совпадение?:)

21:08

Vedi

Клоуны .

21:02

Супершвайни

Миллер, наверное, был фанатом Зенита и побед не видел. Команда при СССР барахталась между лигами. И вот когда Алексей Миллер стал миллиардером, решил купить Зениту звезду ) Но одной мало, "дайте два"(12 стульев)))) ЗЫ: Поздравляю всех с поэтапным рисованием звёзд недоклуба)))

20:57

strazh2007

Сказал коротко, по делу, ни к чему не придерёшься!

20:47

bolt_1961

Претензия в том что забашляли за 4 пенальти а дали только 2

20:37

mallwen

Проплачено было 4 пенальти и одно удаление. Судья отработал не до конца(

20:36

shu111

жирное животное)

20:36

Союз Аполлонович

Животное

20:35

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