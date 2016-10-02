Максим Митрофанов: "У "Зенита" тоже есть претензии к судейству"

Гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов выразил мнение, что судейство в матче 9-го тура чемпионата России между питерцами и "Спартаком" (4:2) было неидеальным. По его мнению, арбитр встречи Сергей Иванов допускал ошибки в обе стороны.
- Могу сказать, что вопросы по судейству каждый тренер должен себе задавать, - цитирует ТАСС Митрофанова. - Но у нас тоже есть вопросы по судейству, потому что когда Жулиану держат за майку, Дзюбу постоянно цепляют и за это не дают желтые карточки - это неправильно. Если игрок уже имеет желтую карточку, это не дает оснований не давать ему вторую. Если это игроки "Спартака" и они защищены от удалений, тогда не знаю, мне кажется, это не совсем верно.
Арбитр давал играть, бороться, если ошибался, то в обе стороны.
укк
еще до матча
21:46
укк
а вообще ожидал ничьи.
21:46
укк
О Чем это говорит?! В двух словах - ПРОПЛАЧЕННОЕ СУДЕЙСТВО.
21:44
машинист123рус
у ростова кстати тоже
21:41
rastasick
кб петухи не заметили, что бакэтти нужно было удалять на 70-й минуте за постоянные удары локтями - это честно,по масквабадски, а так - пусть ноют - на то они и телки дырявые
21:26
Супершвайни
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..========= Ты, главное, с Леонид Викторычем дуэтом песню пой "Заправлены в планшеты Космические карты, И штурман уточняет В последний раз маршрут." и считай рекорды-гинесса )))
21:26
Антитрезвый мастер
А как ты считаешь когда локтем по голове ? эта карточка ?тогда пакета надо было удалять. второе когда вне игры нету и сбивают Какурина выходящего один один это не миф о последней надежды? Ну тогда согласен ! Кришито нарушал. ну это судья до этого принятыми не правильно решениями позволил игрокам так играть недавая им карточки! Слабаки всегда обвиняют других в своих неудачах.
21:25
ТолькоТоронто
Вся эта шалупонь, которая просто заполонила страну под названием " МА НА ГЕ РЫ " просто должны идти на *** ! Офмсеый планктон а -ля Митрофанов убивает россиян
21:23
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Ни чего..Ростов вам добавит..и четвертое поражение подряд..И Алень снова у руля)))
21:22
Seraffim
Какой же он мерзкий! Честным питерским болельщикам, должно быть муторно от такой победы!
21:17
funyaka
Когда Дзюпа играл за Спартак, на нем свистели каждую борьбу, он и Карпин постоянно на это жаловались, а сейчас свистят в его пользу, совпадение?:)
21:08
Vedi
Клоуны .
21:02
Супершвайни
Миллер, наверное, был фанатом Зенита и побед не видел. Команда при СССР барахталась между лигами. И вот когда Алексей Миллер стал миллиардером, решил купить Зениту звезду ) Но одной мало, "дайте два"(12 стульев)))) ЗЫ: Поздравляю всех с поэтапным рисованием звёзд недоклуба)))
20:57
strazh2007
Сказал коротко, по делу, ни к чему не придерёшься!
20:47
bolt_1961
Претензия в том что забашляли за 4 пенальти а дали только 2
20:37
mallwen
Проплачено было 4 пенальти и одно удаление. Судья отработал не до конца(
20:36
shu111
жирное животное)
20:36
Союз Аполлонович
Животное
20:35