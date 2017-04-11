Максим Митрофанов: "РФС выставил 26 замечаний по новому стадиону, у "Зенита" замечаний намного больше"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявил, что на данный момент стадион "Санкт-Петербург" будет проводить матчи чемпионата России в тестовом режиме, так как на арене продолжаются работы по перенастройке систем. Также руководитель отметил, что комиссия РФС обозначила 26 замечаний по стадиону, которые нужно устранить для проведения игр.

– На данный момент стадион не всем требованиям сертификации соответствует, – цитирует "Фонтанка" Митрофанова. – РФС, к примеру, выставил 26 замечаний, которые нужно устранить, чтобы проводить на нем футбольные матчи. В том числе и 22 апреля. Наших замечаний намного больше, но это рабочий процесс.

У нас сроки окончания строительства стадиона и начало его работы наложились друг на друга, а к этому еще добавляется и необходимость проведения тестовых матчей. И получается ситуация, когда мы ни в каком виде еще не играли, не испытывали этот стадион. Но должны проводить сейчас три матча чемпионата России, которые одновременно являются тестовыми мероприятиями, но при этом на стадионе идут работы по перенастройке, переналадке важнейших систем. Если бы это касалось цвета стен в подтрибунных помещениях, то нам было бы все равно. Но это не так.

Кроме того, наша ситуация осложняется тем, что регламент проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций отличается от регламента проведения российского чемпионата или Лиги чемпионов. Это не значит, что правила игры в футбол другие. Правила игры в футболе те же, основные базовые вещи не меняются. Два тайма по 45 минут, те же самые футбольные ворота, флажки и так далее. Но определенные требования к инфраструктуре, к подходам к стадиону, к навигации, даже к обозначениям и названиям секторов – разные. И поэтому необходимо проводить адаптационные мероприятия, которые фактически изменяют набор тех или иных помещений под конкретные требования регламентов ФИФА.