Максим Митрофанов: "Радикального переоборудования газона на стадионе "Санкт-Петербург" не требуется"

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Максим Митрофанов заявил, что радикального переоборудования поля на стадионе на Крестовском сейчас не требуется, а имеющиеся проблемы будут решены. 22 апреля на новом стадионе прошел первый матч - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Урал", но газон оставлял желать лучшего.

"Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал о мерах, принимаемых специалистами по приведению футбольного поля в соответствие с требованиями ФИФА. Он сообщил, что радикального переоборудования газона на стадионе в настоящее время не требуется, а имеющиеся проблемы травяного покрытия будут решены, главным образом путем проведения агротехнических мероприятий", - говорится в пресс-релизе Смольного.