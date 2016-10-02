20:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максим Митрофанов - о матче "Зенит" - "Спартак": "Справедливость восторжествовала"

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Гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов назвал закономерной победу команды в матче 9-го тура чемпионата России над "Спартаком" (4:2). Сине-бело-голубые догнали столичный клуб в турнирной таблице и располагаются на втором месте, уступая по числу побед.

- Было очень интересное и сложное противостояние двух команд, играющих в быстрый, атакующий футбол, - цитирует "Р-Спорт" Митрофанова. - Обе команды активно атаковали, быстро передвигались, старались разгоняться с целью как можно быстрее и красивее забить. Но с моей точки зрения, справедливость восторжествовала и справедливость победила, с чем поздравляю всех болельщиков "Зенита".

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http://rsport.ru/football/20161002/1108291477.html

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Kostromich

Кто бы сомневался - питерские самые честные и справедливые!

21:33

funyaka

Как много официальных лиц заявления сделали, зачесалось?

21:06

Критик

Seraffim Все время в еврокубках желал победы нашим, но "Зенит" не тот случай! Удачи соперникам Зенита во всех матчах, ради справедливости. *********************************************** Согласен! раньше за Российские евроочки болел независимо от пристрастий клубных. Конечно, за Дандолк болеть смысла нет, но желаю бомжам вылетететь отовсюда. Это будет в высшей степени справедливо! И еще 30 лет невезения!

21:05

kwazar312

Странная у вас справедливость,г.Митрофанов.Видно вас в детстве воспитывали в воровской общине,что вы,занимая такой пост,до сих пор не понимаете,что такое хорошо и что такое плохо.Таким азам учать в детском саду,не мешало бы вам туда окунуться.Вести себя аморально как-то нехорошо.

21:04

Критик

Когда судья проплачен - победа - это справедливо. Иначе пустые траты не обьяснить!

21:02

Lerner

Почём нынче "справедливость" ?

21:01

spar001

ну если г-н Митрофанов именно так понимает объективность..тогда давайте сразу зениту вручим медали золотые и закроем лавочку

21:01

Seraffim

Все время в еврокубках желал победы нашим, но "Зенит" не тот случай! Удачи соперникам Зенита во всех матчах, ради справедливости.

20:56

Gladiator-76

Митрофанушка!!! Сколько судейке зарядили???

20:31

strazh2007

merniloskut Сгорите в аду со своим газовым баблом вместе! 20:23 москва уже не раз горела, и ещё раз сгорит. Слушай группировку Ленинград!))

20:29

bolt_1961

"А то при счете 2:2 я подумал плакали мои денежки"

20:21

честный человечишко

Интересно, этим моим питерским землякам не стыдно вообще открывать рты после ТАКОГО? Молчали бы...

20:19

Xen1um

Что это за справедливость то такая, за что?

20:14

Sandberg

Еще один (наравне с Миллером) тролль)

20:12

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