Максим Митрофанов - о матче "Зенит" - "Спартак": "Справедливость восторжествовала"

Гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов назвал закономерной победу команды в матче 9-го тура чемпионата России над "Спартаком" (4:2). Сине-бело-голубые догнали столичный клуб в турнирной таблице и располагаются на втором месте, уступая по числу побед.

- Было очень интересное и сложное противостояние двух команд, играющих в быстрый, атакующий футбол, - цитирует "Р-Спорт" Митрофанова. - Обе команды активно атаковали, быстро передвигались, старались разгоняться с целью как можно быстрее и красивее забить. Но с моей точки зрения, справедливость восторжествовала и справедливость победила, с чем поздравляю всех болельщиков "Зенита".