Максим Митрофанов - о матче "Зенит" - "Спартак": "Справедливость восторжествовала"

Гендиректор "Зенита" Максим Митрофанов назвал закономерной победу команды в матче 9-го тура чемпионата России над "Спартаком" (4:2). Сине-бело-голубые догнали столичный клуб в турнирной таблице и располагаются на втором месте, уступая по числу побед.
- Было очень интересное и сложное противостояние двух команд, играющих в быстрый, атакующий футбол, - цитирует "Р-Спорт" Митрофанова. - Обе команды активно атаковали, быстро передвигались, старались разгоняться с целью как можно быстрее и красивее забить. Но с моей точки зрения, справедливость восторжествовала и справедливость победила, с чем поздравляю всех болельщиков "Зенита".
Kostromich
Кто бы сомневался - питерские самые честные и справедливые!
21:33
funyaka
Как много официальных лиц заявления сделали, зачесалось?
21:06
Критик
Seraffim Все время в еврокубках желал победы нашим, но "Зенит" не тот случай! Удачи соперникам Зенита во всех матчах, ради справедливости. *********************************************** Согласен! раньше за Российские евроочки болел независимо от пристрастий клубных. Конечно, за Дандолк болеть смысла нет, но желаю бомжам вылетететь отовсюда. Это будет в высшей степени справедливо! И еще 30 лет невезения!
21:05
kwazar312
Странная у вас справедливость,г.Митрофанов.Видно вас в детстве воспитывали в воровской общине,что вы,занимая такой пост,до сих пор не понимаете,что такое хорошо и что такое плохо.Таким азам учать в детском саду,не мешало бы вам туда окунуться.Вести себя аморально как-то нехорошо.
21:04
Критик
Когда судья проплачен - победа - это справедливо. Иначе пустые траты не обьяснить!
21:02
Lerner
Почём нынче "справедливость" ?
21:01
spar001
ну если г-н Митрофанов именно так понимает объективность..тогда давайте сразу зениту вручим медали золотые и закроем лавочку
21:01
Seraffim
Все время в еврокубках желал победы нашим, но "Зенит" не тот случай! Удачи соперникам Зенита во всех матчах, ради справедливости.
20:56
Gladiator-76
Митрофанушка!!! Сколько судейке зарядили???
20:31
strazh2007
merniloskut Сгорите в аду со своим газовым баблом вместе! 20:23 москва уже не раз горела, и ещё раз сгорит. Слушай группировку Ленинград!))
20:29
bolt_1961
"А то при счете 2:2 я подумал плакали мои денежки"
20:21
честный человечишко
Интересно, этим моим питерским землякам не стыдно вообще открывать рты после ТАКОГО? Молчали бы...
20:19
Xen1um
Что это за справедливость то такая, за что?
20:14
Sandberg
Еще один (наравне с Миллером) тролль)
20:12