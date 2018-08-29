Максим Максименко: "Отличный вратарь! С рейтингом 56"

Брат вратаря "Спартака" Александра Максименко Максим Максименко в интервью "СЭ" рассказал о киберфутбольных баталиях с братом.

– Знаю, что вы часто играете с братом в приставку. Кто побеждает?

– Когда встречаемся в отпуске, рубимся в футбол. Причем у нас серьезные зарубы до трех побед, иногда кричим друг на друга и чуть до драки не доходит. В общем, весело.

– Вы играете "Ростовом", а он "Спартаком"?

– Нет. Мы разными командами играем. Главное, чтобы они были примерно равны по силам, как, например, "Барселона" и "Реал". Но как-то был случай, когда играли матч "Ростов" – "Спартак". И он себя поставил в ворота в той игре. Так что дебютировал он за главную команду "Спартака" намного раньше, чем все думают!

– Много забили ему в дебютной встрече?

– Это покажется странным, но он в том матче взял все удары. Или тогда был не день нападающих "Ростова", или Саша – очень хороший вратарь. С рейтингом 56... (смеется). В той игре, кажется, я в итоге уступил в серии пенальти. Создатели учли его фирменную чуйку на удары! (Андрей СИЗЯКИН)

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