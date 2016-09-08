Максим Лестьенн: "Настало время доказать, что "Рубин" может исправить ситуацию"

Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн надеется принять участие в матче 6-го тура чемпионата России с "Уралом". Также форвард положительно оценил возвращение в состав казанской команды Янна М'вила и Криса Мавинга.

- Здорово, что в команде появилось целая группа игроков, говорящих на французском, - приводит пресс-служба казанцев слова Лестьенна. - Мы отлично друг друга понимаем. Но язык футбола один для всех: мы все играем ногами и думаем головой. У нас отличный коллектив, и очень хорошее взаимопонимание между россиянами и иностранцами. Легионеров очень хорошо приняли, и все вместе мы постараемся добиться результата.

Мы провели хорошую тренировку. Команда работает над тактикой. Да, в начале чемпионата у нас были не самые лучшие показатели. Но сейчас настало время доказать, что мы можем исправить ситуацию. Очень хочу принять участие в ближайшей игре с "Уралом". Конечно, было непросто смотреть на предыдущие пять матчей с трибун. Но сейчас все проблемы решены. На протяжении всего времени я упорно тренировался с командой. Надеюсь, мне дадут шанс.