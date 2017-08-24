Максим Канунников: "Я не заслуживал вызова в сборную"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников не сомневается, что игра с "Тосно" в матче 8-го тура чемпионат России будет тяжелой. При этом форвард, который входил в расширенный состав национальной команды, подчеркнул, что не заслуживал вызова. По словам футболиста, ему нужно набирать форму.

– Я провел два полноценных дня, чувствую себя отлично, – начал Канунников. – Не сказать, что готов на сто процентов, но тренеру будет виднее.

– Готовы ли вы заменить Жонатаса?

– Это потеря. Хороший игрок, хороший бомбардир. Футбол такая штука... В " Рубине" много отличных игроков. Надо выходить и делать свою работу.

– Бердыев говорил, что крупные победы не всегда идут в плюс.

– Разговор был сразу после матча с "Анжи" в раздевалке. Игра в прошлом. Стали прямо оттуда готовиться к "Тосно". Да, была крупная победа, но есть много вещей, где надо прибавлять. "Тосно" агрессивная и злая команда. Будет тяжелая игра. То, что они новички премьер-лиги не говорит ни о чем!

– Как вы отреагировали на то, что вас отцепили от сборной?

– Если говорить объективно – я не заслуживал вызова в сборную. Не играл месяц. Какая тут сборная? Никого разочарования. Надо набрать кондиции. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, который пройдет с 28 августа по 3 сентября. В рамках подготовки национальная команда проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).

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