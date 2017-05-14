Максим Канунников: " Во втором тайме "Рубину" надо добавить командной скорости"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников во флеш-интервью в перерыве матча 28-го тура чемпионата России с "Ростовом" подчеркнул, что его команде во втором тайме необходимо добавить скорости. После первого тайма казанцы проигрывают со счетом 0:2.

- Во втором тайме нам надо добавить командной скорости, потому что "Ростов" играет очень компактно, и у нас нет продолжения атаки, - отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Канунников. - Надо в этом аспекте прибавить. Самим тоже надо идти в прессинг. Они командно идут в оборону, и атакующие игроки у нас просто так бегают.

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"