Максим Канунников: "Травма оказалась тяжелой, начну тренироваться по индивидуальной программе"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников подчеркнул, что начнет подготовку ко второй части сезона по индивидуальной программе. По его словам, повреждение, полученное ранее, оказалось серьезным.

- Хорошо отдохнул в отпуске. Я пропустил концовку первой части сезона и очень соскучился по мячу, - начал Канунников. - Была травма задней поверхности бедра, но там не все так просто. Повреждение оказалось тяжелым. Были задеты сразу две мышцы. Первые дни в Казани я буду работать по индивидуальной программе.

- Десять матчей на сборах. Не много ли?

- Я видел расписание. На первом сборе - одна. Нужно будет войти в ритм, набрать кондиции, а потом через игры легче набирать форму. Мы будем понимать, и тренеры будут понимать, в каком состоянии мы находимся. (Артур ЕНИКЕЕВ)