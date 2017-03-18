Максим Канунников: "Рубину" в атаке не хватает наглости"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после матча 20-го тура Чемпионата России с "Уралом" (0:1) поздравил соперника с победой. Также он отметил, что если бы казанцы забили первыми, то ход встречи мог быть другим.

– Проиграли. Заслуженно, не заслуженно… Хотел бы поздравить "Урал" с хорошей игрой, с победой, – цитирует пресс-служба клуба Канунникова. – Потому что они всю игру здорово действовали, у них были хорошие моменты, атаки. У нас тоже были, в частности, у меня в начале матча. Забей мы первыми, не знаю, как бы все повернулось. Конечно, в атаке немного не хватает наглости. Сыграли четыре игры, два забитых мяча, это не есть хорошо. Будем работать дальше. Нам скоро вновь с ними встречаться, поэтому тщательно разберем игру, будем готовиться.