Максим Канунников: "Рубин" победил, но не думаю, что мы остались довольны нашей игрой"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после игры 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что удаление полузащитника махачкалинцев Саида Эззатоллахи помогло казанцам добиться приемлемого результата. Футболист подчеркнул, что "Рубин" продолжает смотреть в верхнюю часть турнирной таблицы.

– Результат, конечно, положительный, но не думаю, что мы остались довольны нашей игрой в целом, особенно в первом тайме, – цитирует клубная пресс-служба Канунникова. – Каждый это понимал, каждый недорабатывал и проигрывал свою позицию. "Анжи" был мобильнее, быстрее, агрессивнее. На перерыв благодаря Сереге Рыжикову ушли при ничейном счете. Плюс удаление в конце сыграло нам на руку. У них стали появляться зоны. Хорошо, что удалось забить и выиграть. Но настроение на самом деле не победное, потому что от игры к игре должны прибавлять, а сегодня получалось не очень.

– Но ваш гол получился на загляденье.

– Принял мяч, сместился в центр, пробил. Хорошо, что в створ. Мы продолжаем погоню, смотрим наверх. Всех с победой и ближайшими праздниками.

Трансляция матча "Анжи" - "Рубин"