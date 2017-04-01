11:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максим Канунников: "Российский футбол и европейский - это небо и земля"

0
0
0
0
5

Нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников в интервью клубному телевидению рассказал о контрольном матче против Бельгии (3:3). Форвард казанского клуба высоко оценил класс соперника.

– Криков в раздевалке не было, – сказал Канунников. – Состоялся продуктивный разговор. Внесли какие-то корректировки, плюс замены. Второй тайм более раскрепощенно наши играли. Российский футбол и европейский – это небо и земля. Такие скорости, даже глаз не дают поднять.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=MdC5RuEjGts

0
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

Поэтому понятно, почему ты в ворота пустые не попал! Не совладал со скоростью полёта мяча!

11:54

баламошка

"Такие скорости, даже глаз не дают поднять".////////////////Это ещё бельгийцы пешком ходили. Эх вы, босота.

11:39

ladafan

если бельгия- небо, несмотря на то, что это самая переоцененная сборная мира, команда неудачников и т.д. и т.п., то немцы или португальцы -это ваще млечный путь??? наши то убогие это знамо нам....

11:35

Rastan

Тоже "космонавт"?

11:31

knyaz boltconskiy

Российский футбол и европейский – это небо и земля.__________________Ваши и европейские зарплаты тоже небо ,и земля.

11:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...