Максим Канунников: "Российский футбол и европейский - это небо и земля"

Нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников в интервью клубному телевидению рассказал о контрольном матче против Бельгии (3:3). Форвард казанского клуба высоко оценил класс соперника.
– Криков в раздевалке не было, – сказал Канунников. – Состоялся продуктивный разговор. Внесли какие-то корректировки, плюс замены. Второй тайм более раскрепощенно наши играли. Российский футбол и европейский – это небо и земля. Такие скорости, даже глаз не дают поднять.
marksan
Поэтому понятно, почему ты в ворота пустые не попал! Не совладал со скоростью полёта мяча!
11:54
баламошка
"Такие скорости, даже глаз не дают поднять".////////////////Это ещё бельгийцы пешком ходили. Эх вы, босота.
11:39
ladafan
если бельгия- небо, несмотря на то, что это самая переоцененная сборная мира, команда неудачников и т.д. и т.п., то немцы или португальцы -это ваще млечный путь??? наши то убогие это знамо нам....
11:35
Rastan
Тоже "космонавт"?
11:31
knyaz boltconskiy
Российский футбол и европейский – это небо и земля.__________________Ваши и европейские зарплаты тоже небо ,и земля.
11:28