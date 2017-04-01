Максим Канунников: "Российский футбол и европейский - это небо и земля"

Нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников в интервью клубному телевидению рассказал о контрольном матче против Бельгии (3:3). Форвард казанского клуба высоко оценил класс соперника.

– Криков в раздевалке не было, – сказал Канунников. – Состоялся продуктивный разговор. Внесли какие-то корректировки, плюс замены. Второй тайм более раскрепощенно наши играли. Российский футбол и европейский – это небо и земля. Такие скорости, даже глаз не дают поднять.