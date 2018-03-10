Максим Канунников: "Переход в "СКА-Хабаровск" был непростым решением"

Нападающий "СКА-Хабаровска" Максим Канунников в интервью пресс-службе клуба назвал причины перехода. Он отметил, что быстро адаптировался.
– Какие первые ощущения?
– Все нормально. Хотя, пришлось сразу перестраиваться на местное время, что было не так легко. С тренировочным процессом и требованиями Рината Билялетдинова я знаком, ребята тоже приняли меня хорошо, поэтому никаких проблем не было.
– Как погода? Холода не пугают?
– Не особо, я ведь и сам с Урала. Хотя, в первый день с непривычки было холодновато, даже пальцы отмерзли на тренировке. Ну а сейчас и здесь потеплело, да и во всей России примерно одинаковая погода. Поэтому ничего страшного, привыкнем.
– Повлияла ли на переход совместная работа с Ринатом Билялетдиновым в Казани?
– Да, мы очень долго перед этим разговаривали с Ринатом Саяровичем по телефону. Я очень хорошо знаю, как его профессиональный уровень, так и личные человеческие качества. Очень подкупает то, что он всегда открыто и прямо говорит то, что думает.
– Что для вас означает переезд в Хабаровск?
– Откровенно говоря, для меня это было непростое решение. Однако, сейчас я полностью сконцентрирован на работе и думаю только о футболе. Никаких негативных мыслей у меня нет. У нас осталось только девять игр и мне очень хочется помочь команде как-то исправить положение. Календарь конечно не из простых, но пока есть шансы, мы должны выжимать максимум.
– Станислав Черчесов вызывал вас в сборную, вы играли на Кубке Конфедераций. Ставите ли вы перед собой цель попасть на чемпионат мира?
– Безусловно. У каждого кандидата в сборную России еще осталось время, чтобы доказать свое превосходство над остальными претендентами. Конечно, я тоже буду стараться и сделаю все возможное, чтобы попасть в сборную.
– В воскресенье игра со "Спартаком". Готовы ли вы выйти на поле и что можете сказать о сопернике?
– Физически полностью готов, ведь я прошел три полноценных сбора. Возможно, тяжеловато будет в плане игровых взаимодействий с партнерами, ведь с командой я пока нахожусь только несколько дней. Но надеюсь, что эту проблему нам удастся преодолеть. Что касается соперника, то "Спартак" есть "Спартак" и нашей команде предстоит тяжелейшая игра, но я уверен, что свои шансы у нас будут.
Дополнительная информация
https://fcska.ru/media/news/maksim-kanunnikov-na-moy-perekhod-v-ska-povliyal-bilyaletdinov/
mak3
Millwall82, до Вас, Уважаемый, ему далеко.
14:51
Millwall82
Слабый игрок, не зря его Зенит сплавил.
13:48
SPFAN
Выбрал дно, вместо Спартака. Нашел, Макс свое место!
11:53
марк де фоссен
Деревянный игрок,если честно.Все проблемы Рубина в первом круге,ИМХО, заключались в слабом развитии атаки из-за Оздоева,и нулевая реализация моментов у Кануны.
11:31
Nedz71Kyrbanforever
"Вячеслав Черчесов"?..У нас новый тренер сборной?
11:08
merniloskut
В Спартак два раза не зовут!
10:40