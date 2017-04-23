Максим Канунников: "Опять команда не забивает, не бежит"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников посетовал на плохую реализацию моментов в матче 24-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (0:0). По его словам, в следующих матчах нужно прибавлять во многих игровых компонентах.

– Игра неиспользованный моментов, что у них, что у нас. Счет мог быть абсолютно любым, результат был непредсказуем, – цитирует официальный сайт "Рубина" Канунникова. – У них были хорошие моменты, они раз двадцать били по воротам. Во втором тайме у нас были отличные моменты. Забей, и не знаешь, как повернется игра. В итоге 0:0, но опять команда не забивает, команда не бежит, нет скоростей, нет того движения, которое заставляло бы соперника ошибаться. Почему-то у нас этого нет. Тяжело, зная, что не забиваешь и не можешь выиграть. Унывать не надо, есть следующие игры. Надо готовиться и, конечно, в физическом плане добавлять, в игровом, в реализации. Все подборы в центральной зоне были их. За счет этого они много атаковали. Каждая линия не сыграла должным образом, отсюда такой результат.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Рубин"