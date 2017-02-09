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Максим Канунников: "Когда "Зенит" купил Халка и Витселя, понял, что получить место в составе будет сложно"

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Нападающий "Рубина" Максим Канунников заявил, что решение покинуть "Зенит" он принял в 2012 году после покупки питерцами Акселя Витселя и Халка​. Летом 2013 года он перешел в "Амкар", откуда попал в сборную России и сыграл на ЧМ-2014. Цвета казанцев он защищает с сезона-2014/15.

- По весне 2012 года меня начали ставить в стартовый состав – травмированы были Кержаков, Бухаров, – цитирует realnoevremya.ru Канунникова. – Сыграл со "Спартаком", с "Анжи", с "Рубином" в старте. Чувствовал, что могу выдержать конкуренцию среди трех нападающих. И доверие Спаллетти ощущал. Но когда за час до окончания трансферного окна купили Халка и Витселя, понял, что они будут играть и получить мне место в составе будет проблематично. Опять стал выходить на 5 – 10 минут, смысла сидеть на лавке не видел и подписал контракт с "Амкаром".

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/sports/55724-eksklyuzivnoe-intervyu-maksima-kanunnikova-forvarda-rubina

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