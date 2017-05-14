Максим Канунников: "К судье претензий нет, с "Ростовом" выглядели как мальчики для битья"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после поражения от "Ростова" (2:4) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что соперник обыграл их по всем статьям.

Также форвард отметил, что забитые голы не скрасили общего настроения от игры.

- Нас полностью переиграли, - приводит "БИЗНЕС Online" слова Канунникова. - Наши голы не скрасили общего настроения от игры. Понятно, что счет был уже 4:0, и "Ростов" играл на удовольствие, поэтому забили два. Нас обыграли по всем статьям.

К судье нет претензий. В каждом единоборстве игроки "Ростова" были настырнее и жестче. А мы выглядели как мальчики для битья. После счета 4:0 "Ростов" играл уже расслаблено, и когда ведешь с таким счетом, то психологически немного успокаиваешься. Был бы счет 0:0 как в начале, нам бы не дали шанса сегодня.

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"