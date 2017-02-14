Максим Канунников: "Хэбэй", откровенно говоря, ниже "Рубина" классом"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после товарищеского матча с китайским "Хэбэем" (3:1) призвал партнеров сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут игры. Также он выразил удовлетворение работой казанцев на сборах.

– Что касается сегодняшнего матча, то соперник, откровенно говоря, ниже классом, – цитирует пресс-служба "Рубина" Канунникова. – Но бывали моменты, когда играли спустя рукава, особенно в конце второго тайма. В результате мы опускались в оборону, и они создавали опасные моменты. Начали очень здорово, имели много моментов и заслуженно выиграли. Но, повторюсь, нужно играть с концентрацией все 90 минут, а не отдельными периодами.

В целом, два сбора отработали. Хорошие спарринги были. Входим в игровой ритм, все ребята получают игровое время, выходят на свой уровень. Более или менее в оптимальных кондициях сейчас находимся, следуем плану, выполняем ту работу, тот объем, который запланирован. Контрольные игры подтверждают, что мы идем по правильному пути.