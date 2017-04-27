Максим Канунников: "Что происходит с "Рубином"? Игры никакой"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после поражения от "Терека" (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России не смог ответить на вопрос о том, что происходит с командой, информирует клубная пресс-служба. Безвыигрышная серия казанцев в премьер-лиге достигла уже семи встреч.

– Что происходит с командой?

– Я не знаю... Не знаю, просто невозможно так. Понятно, что не все в порядке. Игры никакой.

– А в чем игра "не в порядке"? Защита, нападение?

– Центр, передача на фланги и подача – все. Больше игры нет. Ноль ударов в створ и... И больше нечего сказать. Просто позор.

– Понять что-то можно?

– Надо что-то предпринимать, надо заткнуть свою гордость и тренироваться на полную, засучив рукава, выкладываться по максимуму на игре. Бывает, что ты проигрываешь, но проигрываешь достойно. Когда ты играешь без желания – конечно, ничего не придет. Только если вся команда побежит, если будет какое-то движение – только тогда будет что-то получаться. А сейчас мы действуем разрозненно – отсюда и результат.

– Команда понимает, что от нее требует тренер?

– Что требует – то и делаем.

– После зимних сборов у команды уже четыре мышечные травмы. С чем-то это можно связать? Насколько было сложно на сборах?

– Насколько я знаю, еще игроки получили травмы сегодня. Пожалуй, вопросы к тренерскому составу. Ну, и к игрокам тоже, потому что так готовы.

– Можно ли сказать, что "Терек" поставил непроходимую защиту и не позволил вам что-либо создать у их ворот? Или все же это проблемы "Рубина", а не идеальная игра "Терека"?

– На самом деле соперник давал играть – у них были огромные разрывы между линиями. Я сегодня часто опускался в разрывы, принимал мяч, отдавал на правый фланг, оттуда навешивали... Как таковой командной игры не было. Да, конечно, "Терек" играл компактно, особенно после забитого гола, но мы опять ничего не создали.