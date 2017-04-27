Максим Канунников: "Что происходит с "Рубином"? Игры никакой"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после поражения от "Терека" (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России не смог ответить на вопрос о том, что происходит с командой, информирует клубная пресс-служба. Безвыигрышная серия казанцев в премьер-лиге достигла уже семи встреч.
– Что происходит с командой?
– Я не знаю... Не знаю, просто невозможно так. Понятно, что не все в порядке. Игры никакой.
– А в чем игра "не в порядке"? Защита, нападение?
– Центр, передача на фланги и подача – все. Больше игры нет. Ноль ударов в створ и... И больше нечего сказать. Просто позор.
– Понять что-то можно?
– Надо что-то предпринимать, надо заткнуть свою гордость и тренироваться на полную, засучив рукава, выкладываться по максимуму на игре. Бывает, что ты проигрываешь, но проигрываешь достойно. Когда ты играешь без желания – конечно, ничего не придет. Только если вся команда побежит, если будет какое-то движение – только тогда будет что-то получаться. А сейчас мы действуем разрозненно – отсюда и результат.
– Команда понимает, что от нее требует тренер?
– Что требует – то и делаем.
– После зимних сборов у команды уже четыре мышечные травмы. С чем-то это можно связать? Насколько было сложно на сборах?
– Насколько я знаю, еще игроки получили травмы сегодня. Пожалуй, вопросы к тренерскому составу. Ну, и к игрокам тоже, потому что так готовы.
– Можно ли сказать, что "Терек" поставил непроходимую защиту и не позволил вам что-либо создать у их ворот? Или все же это проблемы "Рубина", а не идеальная игра "Терека"?
– На самом деле соперник давал играть – у них были огромные разрывы между линиями. Я сегодня часто опускался в разрывы, принимал мяч, отдавал на правый фланг, оттуда навешивали... Как таковой командной игры не было. Да, конечно, "Терек" играл компактно, особенно после забитого гола, но мы опять ничего не создали.
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6824-maksim-kanunnikov-nuzhno-zatknut-gordost-i-rabotat
Вьери
Тренера сливаете и легионеров, у..ки, вот и вся причина.
10:08