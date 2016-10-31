Максим Канунников: "Бурлак подошел к воротам, я постарался не подвести"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после домашней победы в матче 12-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:0) отметил, что оба гола получились командными. По словам 25-летнего форварда, на второй тайм игроки хозяев вышли более сконцентрированными.

– Мы продлили победную серию на "Казань Арене", теперь осталось добыть первую победу на выезде, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Канунникова. – Мы понимаем, что игра закончилась, мы набрали три очка, но уже с завтрашнего дня нужно думать о следующей встрече. Конечно, все молодцы: и команда, и болельщики. Мы будем готовиться дальше. Потому что турнирное положение нас не устраивает.

– Почему первый и второй таймы в исполнении "Рубина" получились такими разными?

– Действительно, в первом тайме "Локо" вел игру, не знаю, как это объяснить. На второй тайм мы вышли более агрессивно настроенными, более сконцентрированными на игре, и единоборства мы выигрывали, плюс добавили прессинга. Больше моментов стало появляться во втором тайме.

– Что думаете о забитых мячах?

– Стараемся. Я бы сказал, что оба гола командные. В первом голе Тарас Бурлак не побоялся, подошел к воротам. Ну и я постарался не подвести.