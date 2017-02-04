Максим Каннуников: "Работаю с "Рубином" на полных скоростях"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников отметил, что уже полностью восстановился от травмы и сейчас занимается в общей группе команды. Игрок пропустил получил повреждение в начале ноября.

- Многое потерял за три месяца, которые восстанавливался, -приводит слова Канунникова пресс-служба "Рубина". - Они прошли. Ждал, когда закончится отпуск. Первый сбор работал в немного облегченном режиме, сейчас уже работаю на максимальных скоростях вместе с командой. Будем прибавлять, в том числе через контрольные игры. Думаю, к официальным матчам будем в оптимальной форме. Наша задача работать и думать о ближайших матчах.