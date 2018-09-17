Максим Калиниченко: "Спартак" играл непонятно как. Желания победить я не увидел"

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что результат матча красно-белых в 7-м туре чемпионата России против "Ахмата" (1:2) закономерен. По его словам, у хозяев встречи не было стремления к победе.

– Результат закономерен?

– К сожалению. "Ахмат" можно похвалить, команда играла грамотно, от соперника. А вот "Спартак" – непонятно как. Желания победить я у него не увидел. С чем это связано, не знаю. Все очень грустно…

– При счете 1:1 "Спартак" встрепенулся.

– Да, был какой-то всплеск, сравняли счет, но потом опять скатились к той игре. Вроде шли вперед большими силами, но ни одного момента создать не смогли. (Александр Кружков)

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