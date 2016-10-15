Максим Калиниченко: "Ростов" проходится по соперникам мощно – как каток"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко в преддверии матча 10-го тура премьер-лиги с "Ростовом" выразил мнение, что информация о погашении долгов перед игрой с москвичами может негативно сказаться на игре гостей. Он также подчеркнул: ростовчане сыграют с красно-белым в привычном стиле.

– Думаете, гости проведут встречу на "Открытие Арене" в привычном стиле? - вопрос Калиниченко.

– Абсолютно в этом уверен.

– Предсказуемо?

– Ну это еще как посмотреть. Вроде все знают, в какой футбол играет "Ростов", но мало кто нашел противоядие. Дончане проходятся по соперникам мощно – как каток.

– А тут еще появилась информация, что ростовчанам погасят все долги. Грамотный ход руководства накануне матча с лидером?

– Да мне кажется ребятам уже все равно, получить положенное им перед "Спартаком" или перед какой-то другой встречей. И вообще такой ход может обернуться и против "Ростова".

– Почему?

– До этого люди выступали без денег, у них были полностью развязаны руки и ноги. А сейчас выплатят долги, и тут же какое-то давление может появиться со стороны начальства: мол, мы вам все отдали, а вы так играете… Но это лишь моя гипотеза – ничего не утверждаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Калиниченко – в ближайшее время в "СЭ"