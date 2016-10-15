Максим Калиниченко: "Промеса заменить будет сложно, но он не системообразующий игрок "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко подчеркнул, что тренерскому штабу красно-белых будет трудно найти полноценную замену травмированному Квинси Промесу. При этом он отметил: Массимо Каррера вряд ли будет менять из-за этого игровую схему.

– Промес – потеря потерь? - вопрос Калиниченко.

– Полноценно заменить голландца действительно сложно. Тем более он впервые пропустит матч в чемпионате России за все время пребывания в "Спартаке". Мы привыкли, что это лидер, ключевой исполнитель. Но при этом другие футболисты получат шанс.

– У вас, кстати, не сложилось впечатление, что при Аленичеве "Спартак" больше зависел от Промеса, чем сейчас?

– Квинси продолжает забивать, остается главным действующим лицом красно-белых, может решить исход матча – от таких любая команда будет зависеть. При этом Промес не системообразующий футболист в тактических построениях: голландец страйкер, нападающий, он не ведет игру, а завершает эпизоды.

– Может быть, Каррере стоит поменять схему с 4-2-3-1 на 3-5-2 и вообще обойтись без фланговых хавбеков?

– Не думаю, что итальянец пойдет на такой шаг. Просто заменит Промеса по позиции – и все. Каррера не отойдет от своих принципов. Да и зачем? "Ростов" – коллектив контратакующий, нет смысла насыщать оборону. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Калиниченко – в ближайшее время в "СЭ"