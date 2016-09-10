Максим Калиниченко: "Потеря Фернанду перед игрой с "Локо" серьезная – через него строится много атак"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко выразил мнение в интервью "СЭ", что состав красно-белых позволяет варьировать опорную зону, поэтому отсутствие Фернанду в предстоящем матче 6-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" не станет критичным.

– Летом, отвечая на вопрос, почему "Спартак" не может бороться за места выше пятого, вы, в частности, ответили: "Из-за футболистов, которые не соответствуют уровню команды". Сейчас, по-вашему, принципиально другой состав? - вопрос Калиниченко.

– Пока трудно сказать. Новички Зобнин, Ещенко и Фернанду с листа заиграли в основном составе. А это немаловажно. Зобнин вызывается в сборную, перспективный парень. Ещенко не так давно играл за национальную команду. Это уже о чем-то говорит, правда? Андрей – крепкий, неуступчивый защитник. Да, не топ-уровня, но свое дело он знает. По ним у меня вопросов нет. Во всяком случае, пока.

– Чем вас привлекает Фернанду?

– Я рад, что пришел такой опытный исполнитель. Отличное приобретение. Он уже показал, что может вести команду за собой. Раздает пасы с минимальным процентом брака. Причем передачи, как правило, вперед, на разные расстояния. Не тормозит атаку.

– При этом часто получает карточки, и в дерби с "Локомотивом" не сыграет…

– Потеря довольно серьезная. Через него строится много атак. Кто теперь заменит бразильца? Есть Глушаков, Ромулу, в конце концов, Попов. Скамейка позволяет варьировать опорную зону. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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