21:42 | Футбол — РФПЛ

Максим Калиниченко - о победе "Спартака": "Мы вернулись! Запомните это"

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Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поздравил фанатов красно-белых с победой над "Ахматом"​ в гостевом матче 13-го тура чемпионата России (2:1). Чемпион страны обошел своего сегодняшнего соперника и поднялся на 5-е место в турнирной таблице.

"С победой, господа красно-белые! Мы вернулись, запомните этот твит", - написал Калиниченко на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Tribunal Z

И этот туда же. Куда вернулись, так спорт экспресс вас никуда и не увозил отсюда. Больше Калиниченко не наливать

22:25

КирпичИнвест

Калиниченко типа Погребняка. Блеснул пару раз и сдулся. Не авторитет. А о возврате пусть скажет после 2-х матчей с нелигочемпионской, по европейским меркам, Севильей.

22:02

tarkys

Надеемся на это!

21:52