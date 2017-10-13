Максим Калиниченко - о победе "Спартака": "Мы вернулись! Запомните это"

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поздравил фанатов красно-белых с победой над "Ахматом" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России (2:1). Чемпион страны обошел своего сегодняшнего соперника и поднялся на 5-е место в турнирной таблице.
"С победой, господа красно-белые! Мы вернулись, запомните этот твит", - написал Калиниченко на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"
С Победой,господа Красно-Белые!!!💪🏻Мы вернулись,запомните этот твит😉– Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 13 октября 2017 г.
Tribunal Z
И этот туда же. Куда вернулись, так спорт экспресс вас никуда и не увозил отсюда. Больше Калиниченко не наливать
22:25
КирпичИнвест
Калиниченко типа Погребняка. Блеснул пару раз и сдулся. Не авторитет. А о возврате пусть скажет после 2-х матчей с нелигочемпионской, по европейским меркам, Севильей.
22:02
tarkys
Надеемся на это!
21:52