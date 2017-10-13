Максим Калиниченко - о победе "Спартака": "Мы вернулись! Запомните это"

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поздравил фанатов красно-белых с победой над "Ахматом"​ в гостевом матче 13-го тура чемпионата России (2:1). Чемпион страны обошел своего сегодняшнего соперника и поднялся на 5-е место в турнирной таблице.

"С победой, господа красно-белые! Мы вернулись, запомните этот твит", - написал Калиниченко на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"