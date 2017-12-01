Максим Калиниченко: "Не нарадуюсь на Луиза Адриану! Он и Джикия на сегодня незаменимые"

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко отметил гол капитана красно-белых Дениса Глушакова в матче 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0). Он также добавил, что нападающий Луиз Адриану и защитник Георгий Джикия незаменимы для команды.

"При всем говне по погоде и игре, не отметить гол невозможно. Качественный топ. Не нарадуюсь на Луиза Адриану! Он и Джикия на сегодня незаменимые", – написал в Твиттере Калиниченко.

"Спартак" поднялся на третье место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 34 очка и опередив "Зенит", который завтра сыграет с "Уралом".

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