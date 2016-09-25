Максим Калиниченко: "Футболисты "Спартака" играют так, как хотят они, а не так, как хочет Каррера"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что в матче 8-го тура чемпионата России, несмотря на грамотную игру "Уфы", преимущество было у "Спартака". Однако, красно-белым не хватает лидера, считает Калиниченко. Напомним, подопечные Массимо Карреры в этой встрече уступили со счетом 0:1.
– "Уфа" сыграла грамотно, – подчеркнул Калиниченко. – Но, несмотря на это, вряд ли была сильнее "Спартака" на поле. В первом тайме явное преимущество было у красно-белых. "Уфа" закрылась и смотрелась вторым номером. Я считаю, что в сегодняшней встрече подопечные Массимо Карреры не заслужили поражения. Футболисты были неравнодушны, хотели выиграть, сражались за победу.
Каррера должен выстроить свою команду, которая выступала бы так, как хочет он, а не так, как хотят футболисты – такую игру мы наблюдаем уже несколько лет. Нет лидера. Лидерство должно быть не только в команде, но и среди тренеров. Наставник должен уметь переломить ход встречи. Я не увидел удручающей картины "Спартака" сегодня. Однако, паниковать нужно после каждого проигрыша и делать соответствующие выводы. (Любовь КОНЯЕВА)
tarkys
Нужен надежный вратарь и сильный нап, а команда многое может, после игры вспомнился тот случай с Джанаевым...
06:36 26 сентября
URS123
Всё правильно говорит, но у команды уже есть лидер в кепке и других не держат.
00:10 26 сентября
nekonohiki
Еще один "неравнодушный" всезнающий эксперт. Кафельников и Ко.
22:09 25 сентября
Птицuk
ФУТБОЛИСТЫ "СПАРТАКА" ИГРАЮТ ТАК, КАК ХОТЯТ ОНИ, А НЕ ТАК, КАК ХОЧЕТ КАРРЕРА -------------------- они играют не так как хотят, а как могут. Могут немного. В команде 10 полузащитников, на три команды, - есть конкуренция, это не дает им снизить к себе требования. Но всего 1 нападающий, хоть и среднего класса, поэтому может не волноваться за своё место, как бы он не сыграл. И вообще НЕТ хороших ЦЗ - поэтому вот они могут играть как Бог на душу положит. На скамейке запасной - Кутин, который своё "мастерство" показал в Хабаровске.
22:06 25 сентября
баламошка
"Я не увидел удручающей картины "Спартака" сегодня. Однако, паниковать нужно после каждого проигрыша и делать соответствующие выводы". Хорошо, будем паниковать)
21:41 25 сентября