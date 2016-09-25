Максим Калиниченко: "Футболисты "Спартака" играют так, как хотят они, а не так, как хочет Каррера"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что в матче 8-го тура чемпионата России, несмотря на грамотную игру "Уфы", преимущество было у "Спартака". Однако, красно-белым не хватает лидера, считает Калиниченко. Напомним, подопечные Массимо Карреры в этой встрече уступили со счетом 0:1.

– "Уфа" сыграла грамотно, – подчеркнул Калиниченко. – Но, несмотря на это, вряд ли была сильнее "Спартака" на поле. В первом тайме явное преимущество было у красно-белых. "Уфа" закрылась и смотрелась вторым номером. Я считаю, что в сегодняшней встрече подопечные Массимо Карреры не заслужили поражения. Футболисты были неравнодушны, хотели выиграть, сражались за победу.

Каррера должен выстроить свою команду, которая выступала бы так, как хочет он, а не так, как хотят футболисты – такую игру мы наблюдаем уже несколько лет. Нет лидера. Лидерство должно быть не только в команде, но и среди тренеров. Наставник должен уметь переломить ход встречи. Я не увидел удручающей картины "Спартака" сегодня. Однако, паниковать нужно после каждого проигрыша и делать соответствующие выводы. (Любовь КОНЯЕВА)