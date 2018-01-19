04:18 | Футбол — РФПЛ

Максим Калиниченко: "Джикия ходил по краю еще с Кубка конфедераций"


Бывший полузащитник "Спартака"  Максим Калиниченко выразил мнение, что причиной травмы защитника клуба Георгия Джикии могли стать излишние нагрузки. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

"Вот скажу плохие слова сейчас... Жора ходил по краю еще с Кубка конференций. И, наверное, есть предел возможностей спортсмена, не говорю человека. Слишком много и слишком резко свалилось, как и на Зобнина. Жора просто покрепче... Здоровья и скорейшего возвращения в строй чемпионов", - написал Калиниченко в Твиттере.

Скорее всего, Калиниченко опечатался, написав "Кубок конференций" вместо "Кубок конфедераций". 

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