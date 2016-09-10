Максим Калиниченко: "Ананидзе уже пора стать мужиком, он ведь ветеран в этом "Спартаке"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко выразил мнение в интервью "СЭ", что полузащитник Джано Ананидзе должен стать взрослым футболистом и держать свой уровень. Он также отметил: главный тренер красно-белых Массимо Каррера не просто так привлек к основному составу Дениса Давыдова.

– Давыдову по силам пробиться в основу красно-белых?

– Давыдов – легкий, быстрый форвард с неплохими данными. Но я не могу сказать, что он в какой-то момент чего-то достиг. Разве он был основным нападающим? Эпизодически сверкал. Но эпизодически все сверкают. А когда с него спросили по полной, он оказался не готов. Понятно, что все свалилось в одну кучу: контракты, агенты и так далее. Теперь ему надо возвращаться.

– Какой дадите ему совет?

– Денису для начала нужно определиться, что ему нужно в жизни. Вижу, что его интервью стали более приземленные. Похоже, что-то положительное происходит. Не просто же так Каррера привлек его к основному составу. Значит, Женя Бушманов не зря свой хлеб ест в "Спартаке-2". Посмотрим, что будет дальше.

– Зато Ананидзе наконец-то созрел для больших свершений?

– Ему надо цепляться за основу. У Джано очень хорошие футбольные данные. Я его помню еще молодым пацаном, он уже тогда выделялся. Конечно, в этом футболе ему тяжело с его физическими параметрами. Однако я уверен, что нужно играть прежде всего не ногами, а мозгами. С этим у Ананидзе все в порядке. Просто необходимо держать свой уровень и пора уже стать мужиком – взрослым футболистом. Как это ни парадоксально, но он ведь ветеран в этом "Спартаке". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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