Максим Григорьев: "У Кучука сейчас не максимальные нагрузки на тренировках"

Полузащитник "Ростова" Максим Григорьев подчеркнул, что главный тренер Леонид Кучук пока дает не максимальные нагрузки на тренировках. Он также добавил, что все игроки настроены на работу.

57-летний специалист 9 июня подписал контракт с дончанами по схеме "1+1". В минувшем сезоне "Ростов" под руководством Ивана Данильянца занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

– Это жизнь, все меняется. Нам остается делать свою работу, идти дальше и учиться новому у новых тренеров, – приводит пресс-служба "Ростова" слова Григорьева. – Как тренер Кучук мне знаком, мы работали в "Локомотиве", но потом наши пути разошлись. Сейчас мы поработали пару дней, что-то он изменил в своей программе, что-то мне уже знакомо в упражнениях. Приблизительно понятно, что он хочет от игроков.

Нагрузки нормальные, не прям уж легкие, но и не максимальные. Я думаю, это то, что нам сейчас надо. Тренерам виднее со стороны. Все настроены на работу, ни у кого не возникает проблем.