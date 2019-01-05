Максим Глушенков: "Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем"

Полузащитник Максим Глушенков, который недавно подписал долгосрочный контракт со "Спартаком", высказался о ситуации вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Напомним, Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова. содержавшим критику бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры.

22 октября 54-летний итальянец был уволен. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рауль Рианчо, который вернул Глушакова в основу.

– Вы перешли в самый разгар конфликта болельщиков с Денисом Глушаковым. Скандал из-за лайка – а в "Чертаново" такое когда-нибудь было?

– Мне кажется, Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем. Отстранять из команды за обычный лайк – какой-то бред, – сказал Глушенков в интервью изданию "Рабочий путь".

– Готовы к тому, что каждый ваш шаг в соцсетях будет обсуждаться так же?

– Готов ко всему. Мне уже через друга написали – так как у меня сообщения закрыты, – чтоб я удалил пару постов. И я это сделал. Так что буду внимательно следить за всем, что пишу, и дальше.

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