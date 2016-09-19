Максим Деменко: "Зенит" обыграет "Рубин" со счетом 2:1"

Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча "Зенит" – "Рубин", который состоится сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Встреча начнется в 19.30. После шести проведенных в чемпионате матчей "Зенит" занимает 4-е место с 12 очками, а "Рубин" идет на 12-м месте с шестью очками.

– Уверен, предстоящий матч будет весьма интересным, – сказал Деменко. – Подопечные Луческу во встрече с "Маккаби" показали, что могут переломить ход встречи, даже уступая в 3 мяча. Но "Рубин" тоже имеет амбиции, к тому же в клуб пришли новые сильные игроки. Что касается основного состава сине-бело-голубых, думаю, он останется таким же, как и в матче с "Маккаби". Мне хотелось бы видеть на поле с первых минут Александра Кержакова. Мой прогноз на встречу – победа "Зенита" со счетом 2:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Зенит" - "Рубин"