Максим Деменко: "Зенит" ничего не теряет от ухода Шатова"

Экс-полузащитник "Зенита" и "Краснодара" Максим Деменко в интервью "СЭ" прокомментировал уход хавбека сине-бело-голубых Олега Шатова в клуб из Краснодара. Накануне питерцы объявили о том, что 27-летний полузащитник будет выступать за "быков" до конца текущего сезона на правах аренды.

– Не знаю, прав ли "Зенит", что отпустил Шатова. Просто Олег не вписался в концепцию Роберто Манчини, – сказал Деменко. – Только сам Олег может доказать, прав ли был "Зенит" или нет. Сам Шатов ничего не теряет – он получит игровую практику, в "Краснодаре" на него рассчитывают. Это достаточно интересный игрок, который является кандидатом в сборную России. "Краснодар" только выиграл от этого перехода. У Шатова русский паспорт, в плане адаптации ему будет легко. Все остальное зависит от Олега, у него будет мотивация доказать, что немножко неправильно в его случае поступил "Зенит".

"Зенит" тоже ничего не теряет. Они отдают Шатова в аренду с правом выкупа, в котором они могут потом "Краснодару" и отказать. В этой истории все правильно прошло: и Олег получит игровое время, и клубам удобно. Все стороны выиграли от этого. В сборную Шатов вполне может вернуться. Был хороший пример у Романа Широкова, который тоже столкнулся с непростыми ситуациями в своих клубах, а в сборную все равно попал. У "Краснодара" сейчас очень хорошая команда в плане амбиций, так что по стилю игры Шатов неплохо должен вписаться. (Игорь НОВИКОВ)

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